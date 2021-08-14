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суббота, 14 августа 2021 13:10

Подросток на мотоцикле влетел под авто: кадры смертельной трагедии
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На Киевщине 16-летний парень на мотоцикле Forte столкнулся с Hyundai Elantra и погиб от травм
Фото: t.me/KyivOperativ
На Киевщине 16-летний парень на мотоцикле Forte столкнулся с Hyundai Elantra и погиб от травм
На Киевщине 16-летний парень на мотоцикле Forte столкнулся с Hyundai Elantra и погиб от травм
На Киевщине 16-летний парень на мотоцикле Forte столкнулся с Hyundai Elantra и погиб от травм

В селе Бзов неподалеку от Борисполя Киевской области 16-летний парень на мотоцикле Forte столкнулся с Hyundai Elantra. Несовершеннолетний погиб.

Авария произошла на перекрестке ул. Святониколаевской и Звездной ночью 14 августа, сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Мотоциклист не предоставил преимущество легковушке, которая ехала со стороны трассы Киев - Харьков в сторону села Морозовка. Парень от удара двухколесного о машину получил многочисленные травмы. Его с переломами госпитализировали в Барышевскую центральную районной больницу.

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Врачи боролись за жизнь ребенка, однако он умер в реанимационном отделении. Известно, что погибшего звали Дмитрий, он был с Бзова.

Все подробности аварии устанавливают полицейские.

В Соломенском районе Киева легковой Hyundai врезался в мотоцикл. Мотоциклист получил тяжелые травмы и погиб. Столкновение произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения. Водитель Hyundai, поворачивая налево, не пропустил мотоцикл Honda Hornet, который двигался навстречу.

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