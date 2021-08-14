Подросток на мотоцикле влетел под авто: кадры смертельной трагедии

Фото: t.me/KyivOperativ

В селе Бзов неподалеку от Борисполя Киевской области 16-летний парень на мотоцикле Forte столкнулся с Hyundai Elantra. Несовершеннолетний погиб.

Авария произошла на перекрестке ул. Святониколаевской и Звездной ночью 14 августа, сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Мотоциклист не предоставил преимущество легковушке, которая ехала со стороны трассы Киев - Харьков в сторону села Морозовка. Парень от удара двухколесного о машину получил многочисленные травмы. Его с переломами госпитализировали в Барышевскую центральную районной больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мотоциклист протаранил микроавтобус с американцами: кадры смертельной аварии

Врачи боролись за жизнь ребенка, однако он умер в реанимационном отделении. Известно, что погибшего звали Дмитрий, он был с Бзова.

Все подробности аварии устанавливают полицейские.

В Соломенском районе Киева легковой Hyundai врезался в мотоцикл. Мотоциклист получил тяжелые травмы и погиб. Столкновение произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения. Водитель Hyundai, поворачивая налево, не пропустил мотоцикл Honda Hornet, который двигался навстречу.