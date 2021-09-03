Подросток на мотоцикле снес с дороги двух девушек

На Ивано-Франковщине полицейские расследуют ДТП с участием несовершеннолетних.

Авария произошла на Богородчанщине. В ней пострадали две девушки-пешеходы и водитель мотоцикла, сообщает в Facebook Полиция Ивано-Франковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поезд насмерть сбил мальчика

2 сентября в 14:21 на линию "102" поступило сообщение о ДТП в селе Гута. 16-летний водитель мотоцикла Musstang ехал с опасной скоростью и на закругленном участке дороги выехал на обочину. Он наехал на двух 16-летних девушек. Третья девушка успела отскочить в сторону и не травмировалась.

Водителя в тяжелом состоянии и девушек в среднем состоянии тяжести доставили в больницу.

В несовершеннолетнего водителя взяли кровь для проверки состояния опьянения. Кроме этого, парень не имел водительского удостоверения на мотоцикл.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, начав уголовное производство.





В Ямнице Ивано-Франковской области мотоциклист на скорости влетел в автомобиль патрульной полиции. 25-летний работник полиции, будучи на службе, управляя служебным автомобилем Renault Duster, столкнулся с мотоциклом Suzuki GSX-R600.