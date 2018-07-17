Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар

Фото: Odessa online

В Одессе на Люстдорфской дороге BMW 5 E39 на литовских номерах врезался в припаркованный на обочине Tesla Model S.

За рулем авто на еврономерах был 14-летний подросток. Он попытался скрыться с места аварии, но его остановил выстрелами в воздух водитель другой Tesla, также припаркованной рядом.

Машина принадлежит отцу школьника и, по его словам, сын взял авто покататься, пока он спал, пишет topgir.com.ua.

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Владелец BMW 5 сказал, что не будет выгораживать сына, но в то же время заявил, что электрокар был припаркован в неположенном месте.

Школьника госпитализировали с травмой грудной клетки. Водитель Tesla Model S также получил травмы и был доставлен в больницу.

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