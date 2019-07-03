Подросток изнасиловал 8-летнюю родственницу

На Николаевщине 15-летнего парня подозревают в изнасиловании 8-летней родственницы. Фото - Dozor

В Витовском районе Николаевской области 15-летнего парня подозревают в изнасиловании 8-летней родственницы.

О возможном насилие полицейским сообщили из больницы. Туда мать привезла девочку на осмотр, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месяц безумия: изнасиловали еще двух девочек

"Выяснилось, что девочка гостила у родственников. А когда за ней вернулась мать, то обнаружила у ребенка телесные повреждения. Женщина отвезла дочь в больницу, где специалисты сообщили ей, что девочка, вероятно, была изнасилована", - сказано в сообщении.

С подозреваемым подростком работают следователи и психологи. По факту изнасилования открыли уголовное производство. За это могут посадить на 15 лет.

Убийца 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки Одесской области признался, что имел постоянную сексуальную неудовлетворенность. Поэтому еще с апреля этого года задумывался об изнасиловании. Следователям уточнил, что его интересовали именно несовершеннолетние девушки.