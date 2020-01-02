Подростки жестоко избили металлическими прутьями бездомных

Фото: gorod.dp.ua

2 января в центре Днепра к прохожим обратился бездомный, который попросил вызвать скорую помощь для его друга. По словам мужчины, ему стало очень плохо, и он может умереть.

Когда на проспект Александра Поля прибыли врачи, они обнаружили на парапете избитого мужчину, который практически не двигался, сообщает gorod.dp.ua.

Позже выяснилось, что его вместе с товарищем избили подростки. Вооруженные металлическими прутьями, они без всяких причин напали на беспризорных.

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Медики привели пострадавшего в сознание, однако его состояние остается тяжелым. На вид ему около 45 лет.

Пострадавшего забрали в городскую больницу вместе с его другом, поскольку тот тоже был сильно избит. На лице у него были гематомы и раны, на теле - ссадины. Будут ли пострадавшие просить полицейских, чтобы нападавших нашли - пока неизвестно.

В Павлограде умерли трое бездомных, которых ради забавы избили студенты. Первый пострадавший скончался на месте, другие - чуть позже в больнице.