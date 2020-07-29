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среда, 29 июля 2020 12:01

Подростки прыгали в Днепр с вагона метро: показали экстремальное видео

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Подростки прыгали в Днепр с вагона метро: показали экстремальное видео
В Киеве подростки прыгали в Днепр с вагона метро. Фото: скриншот

Сеть облетели видео, как двое ребят на станции метро в Киеве Гидропарк прыгали в Днепр с вагона метро, ​​а третий парень все это снимал.

В пресс-службе Киевского метрополитена говорят, что знают об этом случае, но сотрудники самостоятельно не смогли остановить экстремалов.

"Мы не смогли сами задержать ребят. Но сразу сообщили в полицию", - сказала спикер Киевского метрополитена Наталья Макогон, передает ТСН.ua.

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В полиции пообещали впоследствии сообщить детали. Пока не известно, получили ли подростки какие-то травмы и задержали ли их.

Пользователи соцсетей отмечают, что ребята хорошо подготовились, потому что видео снимали минимум из 5 точек. На видео отреагировали по-разному: кто-то ужасается и осуждает ребят, а кто-то вспоминает себя в детстве.

"Если бы это был мой сын, я бы его отправила в морг на три месяца полы мыть и тряпки стирать. Сразу после школы шел бы туда", "Всегда удивлялась количеству способов, которыми молодежь пытается себя убить или покалечиться ни за что ни про что! Готовы рисковать по абсолютной дури, а в армию идти боятся...", "Не могу осуждать... Рука не поднимается, как вспомню, что сам по молодости творил", "А все такие: ой-ой-ой, типа после школы ходили исключительно в музыкалку всю жизнь", "По молодости сам творил, но, если мой малый повторит мои "подвиги", ноги повыдергиваю, спички вставлю, как говорила мне моя мама", - пишут в комментариях.

В Харьковском метро парень залез между вагонами поезда и так проехал несколько станций. После этого соскочил и убежал.

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