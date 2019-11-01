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пятница, 01 ноября 2019 18:11

Подростки "подсели" на новую опасную игру

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Подростки &quot;подсели&quot; на новую опасную игру
Пикабу Гра "Монетка": подростки подсели на новое опасное увлечение

В Украине среди школьников распространяется новое опасное увлечение. Его уже назвали "Монетка".

Его суть заключается в том, что участники игры задают друг другу разные вопросы. При этом, пока ждут ответа, натирают руку монетой. Чаще всего повреждения заканчиваются синяками и ссадинами, говорится в сюжете программы "Свидетель" на НТН.

Об опасности нового увлечения заявила педиатр Анна Горбань. По ее словам, из-за царапины дети могут занести себе в организм различные инфекции.

Кроме того, участники "Монетки" также используют психологические приемы для того, чтобы заманить в свою игру новых детей.

Житель Киева Юрий Гапоненко заметил раны на руках у 12-летнего племянника. Тот признался, что игра "Монетка" распространилась на всю Украину.

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Появилась новая опасная игра для детей "Исчезнуть на 24 часа", аналог печально "Синего кита".

Игра набирает популярность среди несовершеннолетних Европейского Союза.

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