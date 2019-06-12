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среда, 12 июня 2019 22:20

Подростки на мотоциклах погибли в аварии

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Подростки на мотоциклах погибли в аварии
На Луганщине произошла смертельная авария. Фото: полиция

На Луганщине подростки попали в смертельную аварию.

"В 15.20 в Попаснянский отдела полиции поступило сообщение о том, что на автодороге между с. Тошковка-1 и с. Тошковка произошло дорожно-транспортное происшествие", - сообщили в областной полиции

Полицейские предварительно установили, что на автодороге столкнулись мотоциклы ИЖ и Suzuki.

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В результате столкновения на месте ДТП от полученных телесных повреждений погибли три 16-летние парня - два водителя и пассажир. Девушку 16-лет с травмами госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции.

В Киеве на Набережном шоссе произошла авария с участием двух мотоциклов и легковушки. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

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Дата
12
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