Подростки избили ветерана АТО

В городе Берегово Закарпатской области подростки избили 28-летнего ветерана антитеррористической операции на Донбассе.
Правоохранители задержали нескольких несовершеннолетних ромов, причастных к избиению человека, сообщается на сайте Главного управления Нацполиции Закарпатья.
Пострадавший рассказал, что в супермаркете он поссорился с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. Также они привлекли к разборкам своих старших товарищей, вернулись и нанесли мужчине телесные повреждения.
Задержанными оказались 14-летний и 17-летний местные жители.
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Врачи диагностировали у пострадавшего перелом челюсти, ушиб головы и травмы мягких тканей головы.
Фигурантам дела грозит до 3 лет лишения свободы.
24 марта 3 неизвестных напали на 37-летнего активиста и ветерана АТО в его квартире на Печерске. Избили, а когда потерял сознание, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Злоумышленники зарезали похищенного и спрятали его тело в канаве под Киевом.
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