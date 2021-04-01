Подростки избили ветерана АТО

Ветерана АТО избили цыгане.

В городе Берегово Закарпатской области подростки избили 28-летнего ветерана антитеррористической операции на Донбассе.

Правоохранители задержали нескольких несовершеннолетних ромов, причастных к избиению человека, сообщается на сайте Главного управления Нацполиции Закарпатья.

Пострадавший рассказал, что в супермаркете он поссорился с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. Также они привлекли к разборкам своих старших товарищей, вернулись и нанесли мужчине телесные повреждения.

Задержанными оказались 14-летний и 17-летний местные жители.

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Врачи диагностировали у пострадавшего перелом челюсти, ушиб головы и травмы мягких тканей головы.

Фигурантам дела грозит до 3 лет лишения свободы.

24 марта 3 неизвестных напали на 37-летнего активиста и ветерана АТО в его квартире на Печерске. Избили, а когда потерял сознание, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Злоумышленники зарезали похищенного и спрятали его тело в канаве под Киевом.