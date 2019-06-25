Подрезал и скрылся: на столичном перекрестке перевернулось авто

В Киеве произошло ДТП с переворотом с участием внедорожника Mercedes и автомобиля Lada.

Инцидент произошел на перекрестке ул. Береневой и Каунасской. Виновник ДТП скрылся, оставив свой номерной знак BE3330AC, сообщает "Киев Оперативный".

Автор: facebook.com/KyivOperativ В Киеве произошло ДТП с переворотом с участием внедорожника Mercedes и автомобиля Lada. Виновник с места аварии скрылся

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"Mercedes, который двигался от проспекта Соборности, не уступил дорогу Lada, которая ехала по главной. В результате произошло столкновение и легковушка Lada оказалась на крыше. Сразу после этого внедорожник с места ДТП скрылся, оставив свой номерной знак", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/KyivOperativ В Киеве произошло ДТП с переворотом с участием внедорожника Mercedes и автомобиля Lada. Виновник с места аварии скрылся

О пострадавших пока информации нет.

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