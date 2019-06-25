Подрезал и скрылся: на столичном перекрестке перевернулось авто

В Киеве произошло ДТП с переворотом с участием внедорожника Mercedes и автомобиля Lada.
Инцидент произошел на перекрестке ул. Береневой и Каунасской. Виновник ДТП скрылся, оставив свой номерной знак BE3330AC, сообщает "Киев Оперативный".
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"Mercedes, который двигался от проспекта Соборности, не уступил дорогу Lada, которая ехала по главной. В результате произошло столкновение и легковушка Lada оказалась на крыше. Сразу после этого внедорожник с места ДТП скрылся, оставив свой номерной знак", - говорится в сообщении.
О пострадавших пока информации нет.
В Голосеевском районе Киева автомобиль Opel Omega протаранил припаркованную Honda Accord, которая отлетела в Audi Q7, а та - в Volkswagen Sharan. Пострадала женщина. Авария произошла на улице Олега Кошевого, 2.
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