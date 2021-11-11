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четверг, 11 ноября 2021 18:59

Подпольный табачный цех "накрыли" под Львовом
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Фото: facebook.com/kirilo.sazonov

Под Львовом в городе Пустомыты правоохранители раскрыли подпольный табачный цех, где подделывали сигареты известных украинских и мировых брендов.

Об этом в Facebook сообщил журналист и блогер Кирилл Сазонов.

"Что интересно, все работники из Кременчуга!", - отметил он.

По мнению журналиста, таких цехов по Украине десятки.

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"Если цена на самую дешевую пачку акцизных сигарет с фильтром стартует от 50 грн, неудивительно, что контрафакт, которого сейчас в стране завались, пользуется спросом - курящих пенсионеров и работяг у нас очень много. Сам случайно купил в ларьке в Киеве Мальборо за 30 грн. При реальной цене 60. Контрабанда без акциза с надписью Дюти Фри мелким шрифтом. Солома на вкус невозможная", - отметил он.

Как отметил журналист, проблема не в том, что цена на сигареты постоянно растет, а в том, что простым повышением акцизов казну не наполнить и людей курить не отучить.

В международном аэропорту "Одесса" обнаружили контрабандные 100 тыс. пачек сигарет. Примерная стоимость товара примерно 3 млн грн.

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