В Черкассах подозреваемый в убийстве сбежал из психбольницы и обокрал дом. Фото - facebook.com/cherkasypatrulpolice

В Черкассах 29-летний мужчина залез в чужой дом и украл вещи хозяев.

Во время задержания выяснилось, что мужчина - подозреваемый в убийстве. Он сбежал из психиатрической больницы и от 23 ноября находился в розыске, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черкасской области.

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"Мужчина проник в чужой дом, где совершил кражу вещей хозяев. Однако, воспользоваться награбленным к не успел. На горячем злоумышленника застал владелец дома и сразу вызвал патруль. После того, как полицейские установили личные данные мужчины, выяснилось, что от 23 ноября его разыскивала полиция области. Он подозреваемый в убийстве. Сбежал из специального заведения для душевнобольных, где проходил лечение", - сказано в сообщении.

Задержанного патрульные полицейские передали следователям Черкасского отдела полиции.

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