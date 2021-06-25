Подозреваемый сбежал из суда

В Одессе из суда сбежал Руслан Миколенко. Фото: Национальная полиция

В Одессе из здания суда сбежал подозреваемый в краже.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области сообщили, что убежал Руслан Миколенко. Он 1985 года рождения

Мужчине удалось сбежать из-под конвоя.

"Приметы: рост 180-185 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие. Граждан, которые владеют какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят сообщить в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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УНІАН сообщает, что человек сбежал из Приморского районного суда Одессы. Он был в наручниках.

В Одессе из зала суда сбежал подозреваемый в разбое. Георгий Янов, 1996 года рождения убежал до рассмотрения ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения, сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.