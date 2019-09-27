Подозреваемый покусал полицейского

В Тернополе угонщик авто покусал полицейского.
Злоумышленника задержали. Полицейского после оказания медицинской помощи отпустили домой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Правонарушитель, которого обоснованно подозревают в незаконном завладении транспортным средством не выполнил законного требования сотрудника полиции. Зато набросился на него и укусил за предплечье правой руки", - рассказали в полиции.
Подозреваемому грозит 5 лет ограничения или лишения свободы. Продолжается следствие.
В Луцке патрульные полицейские остановили пьяную водителя, на месте возник словесный конфликт в результате которого женщина покусала одного из правоохранителей. Уровень алкоголя в крови женщины в 14 раз превышал норму
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