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пятница, 27 сентября 2019 17:19

Подозреваемый покусал полицейского

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Подозреваемый покусал полицейского
В Тернополе угонщик авто покусал полицейского. Фото - cheline.com.ua

В Тернополе угонщик авто покусал полицейского.

Злоумышленника задержали. Полицейского после оказания медицинской помощи отпустили домой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Правонарушитель, которого обоснованно подозревают в незаконном завладении транспортным средством не выполнил законного требования сотрудника полиции. Зато набросился на него и укусил за предплечье правой руки", - рассказали в полиции.

Подозреваемому грозит 5 лет ограничения или лишения свободы. Продолжается следствие.

В Луцке патрульные полицейские остановили пьяную водителя, на месте возник словесный конфликт в результате которого женщина покусала одного из правоохранителей. Уровень алкоголя в крови женщины в 14 раз превышал норму

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