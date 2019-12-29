Подозреваемых в расстреле на Майдане вывезли из СИЗО

Ексберкутовцев могут передать России в рамках обмена удерживаемыми. Фото: Униан

Ексберкутовцев Янишевского, Зинченко и Аброськина, которых обвиняют в расстреле участников Революции Достоинства, вывезли из Лукьяновского СИЗО. Скорее всего, их передадут России в рамках обмена удерживаемыми.

Адвокат ексберкутивцив Игорь Варфоломеев отметил, что пока точно не знает, повезли ли их на место обмена в Донецкую область.

"Их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда. Видимо, ночью. Об этом говорили их коллеги", - сказал Варфоломеев.

Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськин, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

В то же время в ГПУ объяснили, что подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

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Активисты продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО в день обмена пленными. Люди дежурили там всю ночь и остаются до сих пор. Они проверяют автомобили, которые выезжают из следственного изолятора, чтобы у них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен.