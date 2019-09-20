Подозреваемому в тройном убийстве избрана мера пресечения

Подозреваемому в тройном убийстве на АЗС в Николаеве Николаю Захарову, 48 лет, избрана мера пресечения.
2 месяца ареста без права на залог. Такое решение вынес Ленинский райсуд города 20 сентября.
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Мужчина расстрелял трех коллег 33, 51 и 59 лет из-за неприязненных отношений. Деньги из кассы не украл. На момент совершения преступления, вероятно, был пьян.
Известно, что человек в течение последних 12 лет работал на автозаправочной станции. Ранее он уже привлекался к ответственности за незаконный оборот оружия.
За содеянное Захарова могут посадить на 15 лет или пожизненно.
Тела убитых на газовой АЗС "Фактор" обнаружила жена одного из них 18 сентября в 12:20. Свидетелями были также двое водителей грузовика, которые заехали сюда заправиться. Подозреваемого арестовали в тот же день.
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