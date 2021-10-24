Подожгли Lexus работника Офиса генпрокурора

Так выглядел Lexus чиновника после поджога. Фото: kh.dsns.gov.ua

В Харькове в ночь на 24 октября неизвестные подожгли Lexus заместителя руководителя генеральной инспекции Офиса генпрокурора Дмитрия Калюжного.

Об этом Gazeta.ua сообщили источники в полиции.

Поджог произошел примерно в 02:00 на ул. Ньютона, 104. Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали чрезвычайники. Автомобиль записан на отца чиновника Александра.

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Огонь повредил переднюю часть капота моторного отсека. Предварительная причина возгорания - поджог с помощью легковоспламеняющейся вещества.

В результате пожара повредилась и припаркованная рядом Skoda Oktavia. У нее начал плавиться задний бампер и фонари, сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

"Существовала угроза полного уничтожения обоих автомобилей. В итоге спасли заднюю часть Lexus и почти всю Skoda", - добавили в ГСЧС.

Продолжаются следственные действия.

Дмитрий Калюжный ранее работал в СБУ - областной отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Поджог мог быть местью работников местной прокуратуры или фигурантов (полицейских) коррупционных дел, по которым проводил расследование Калюжный, работая в СБУ.