Подкараулили и напали сзади: неизвестные избили журналиста

В Чернигове напали на журналиста Игоря Стаха. Фото: Facebook

В Чернигове избили журналиста Игоря Стаха.

Инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала. За журналистом проследили и напали сзади. Об этом Стах написал в Facebook.

"Только что в районе железнодорожного-вокзала меня избили неизвестные, свидетели видели, что они за мной следили и вышли из иномарки номер FNS979. Подкараулили, напали сзади 2 человека, повалили на землю и били руками и ногами", - говорится в сообщении.

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В результате нападения журналист получил травмы, у него разбит подбородок и, вероятно, сотрясение мозга.

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