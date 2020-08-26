Подбирали социально незащищенных: в "реабилитационном" рабстве держали почти 200 человек

Фото: npu.gov.ua

На Днепропетровщине из трудового рабства освободили 172 человек. Это преимущественно социально незащищенные граждане - инвалиды, пожилые люди и лица с алкогольной и наркотической зависимостями. Их содержали в так называемых реабилитационных центрах.

9 человек, причастных к преступлению, задержали. Об этом сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.

"Группа лиц вербовала и удерживала в "реабилитационных центрах" социально незащищенных граждан. Участники преступной группы на заказ посторонних лиц заставляли потерпевших выполнять черновые работы в городе Днепр. При этом деньги за работу получали злоумышленники, а не пострадавшие", - сказано в сообщении.

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Полицейские провели 13 обысков в "реабилитационных центрах", в местах проживания фигурантов и в 6 транспортных средствах, на которых передвигались злоумышленники. Изъяли мобильные телефоны, деньги, блокноты с рабочими записями, паспорта удерживаемых людей. Также печати и документы благотворительных организаций, кредитные карточки, 4 транспортных средства и другие вещественные доказательства.

Все освобожденные находятся под наблюдением медиков и работников социальных служб.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в торговле людьми и избрании меры пресечения. Им грозит до 12 лет за решеткой.

В Харькове разоблачили незаконный центр реабилитации. Людей удерживали в арендованном частном доме, расположенном в Немышлянском районе города. У заключенных отбирали личные вещи, деньги и телефоны. В случае сопротивления били, не выпускали на улицу, держали в холодной воде и неотапливаемом помещении. Освободили 25 человек, среди которых 17-летний парень, девушки 15 и 17 лет.