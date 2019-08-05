Подарок с "сюрпризом": на капоте авто сдетонировала бомба

В центре Тернополя на авто сдетонировала бомба. Фото - tp.npu.gov.ua

В Тернополе на капоте автомобиля Nissan Qashqai детонировало самодельное устройство, замаскированное под подарок.

Взрыв произошел на улице Замковой. Пострадал 38-летний прохожий, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Коробка была оформлена как подарок. Прохожий получил рваную рану руки", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к взрыву, а также мотивы преступления.

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Неизвестные взорвали автомобиль жены экс-заместителя городского главы Тернополя Владимира Каминского, информирует местное издание "Овод". Его в 2015-м задержали столичные правоохранители в момент получения взятки. Однако впоследствии чиновник избежал тюрьмы, заключив договор с киевской прокуратурой. Его только уволили с должности заместителя городского главы.

"На протяжении последних лет Каминского связывают с охранной фирмой "Роял Контракт", которая, среди прочего, обеспечивает охрану здания Тернопольской мэрии", - пишет издание.

Отмечается, пострадавший мужчина якобы пытался заглянуть в коробку, после чего она взорвалась.

В Киеве неизвестные пытались взорвать автомобиль руководителя охраны одного из предприятий. Взрывное устройство заложили под "шашкой" такси.