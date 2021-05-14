Подарил жене цветы и позвал смотреть сюрприз: мужчина разнес себе голову в авто

В Одесской области мужчина покончил с собой - разнес голову из винтовки в автомобиле. Фото: t.me/xydessa

В Измаиле Одесской области мужчина покончил с собой на железнодорожном вокзале. Там работает его жена. Мужчина попрощался с ней и разнес себе голову из винтовки в автомобиле ВАЗ 21099.

У мужчины нашли записку, сообщает Telegram-канал "Х**я Одесса".

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"У погибшего были конфликты в семье. И на днях в его адрес выезжал наряд полиции. Утром он приехал на вокзал, где его жена работает оператором. Передал ей через окно цветы и попросил выйти к нему, мол у него для нее есть еще один сюрприз. Пока женщина выходила, он выстрелил себе в голову из ружья", - сказано в сообщении.

В предсмертной записке он обвинил во всем жену и попросил брата помогать его 3-летней дочери.

В лесополосе в селе Самарское Днепропетровской области нашли труп мужчины с простреленной головой. Тело принадлежит 71-летнему местному жителю. Смерть наступила ориентировочно 5 суток назад. Предварительно мужчина покончил с собой.