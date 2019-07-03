Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности

2 июля возле села Комаров Винницкого района произошло серьезное ДТП: обломки автомобилей были разбросаны по всей трассе.

"54-летний водитель Hundai выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем Opel, за рулем которого был 34-летний житель Винницы. Мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся в реанимации", - сообщила Ирина Добровольская из пресс-центра Нацполиции Винницкой области.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения).

Автор: Национальная полиция ДТП под Винницей

Автор: Национальная полиция ДТП под Винницей

Автор: Национальная полиция ДТП под Винницей

Автор: Национальная полиция ДТП под Винницей

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