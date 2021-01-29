Под роддом подбросили новорожденную девочку с запиской

На Полтавщине под роддом подбросили новорожденную девочку. Это впервые за последние 20 лет. Фото: pixabay.com

Под дверь Кременчугского перинатального центра на Полтавщине подбросили новорожденную девочку 28 января. Рядом лежала записка, где указано, что ее зовут Мишель. И родилась она 27 января.

Весит Мишель более 2 кг, она в роддоме. Впоследствии ее должны перевести в детскую больницу, пишет kg.ua.

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Кто подбросил ребенка, неизвестно, видеокамер у входа в здание нет.

Родителей девочки разыскивают полицейские.

В Каменском на Днепропетровщине врачи нашли младенца в спортивной сумке. Ребенка подбросили к станции скорой медицинской помощи на левобережной части города. Медики осмотрели младенца и сообщили, что это мальчик возрастом примерно 1,5-2 месяца. На руку ребенка привязали 2 кольца.