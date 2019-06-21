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пятница, 21 июня 2019 12:20

Под песни любимого певца молодые люди били друг другу лица

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Под песни любимого певца молодые люди били друг другу лица
На концерте певца Макса Коржа произошла массовая драка. Фото: i.ytimg.com

Во время выступления певца Макса Коржа в Киеве на стадионе "Динамо" произошла массовая драка.

Один из парней сорвал цепочку. Это заметили другие отдыхающие, началась драка, сообщает "Информатор".

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Многие люди разошлись в стороны, чтобы не попасть в драку. Другие выбегали из толпы и подключались к побоищу. Серьезно травмированных не было. За несколько минут конфликт себя исчерпал и молодые люди продолжили танцевать под песни Коржа.

На мероприятие пришли более 20 тыс. человек.

В Харькове в парке им. Горького компании подростков дважды за вечер начинали массовые драки.
Сначала днем, примерно 5 на 5, а потом за несколько часов вечером - более масштабно. Соответствующие видео выложил паблик "ХС".

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Дата
21
июня

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