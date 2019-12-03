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вторник, 03 декабря 2019 09:25

Под окнами многоэтажки нашли мертвую женщину
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Возле дома №50 на Набережной Победы в Днепре обнаружили тело женщины. Покончила с собой или выпала по неосторожности - установит следствие
Фото: dp.informator.ua
Возле дома №50 на Набережной Победы в Днепре обнаружили тело женщины. Покончила с собой или выпала по неосторожности - установит следствие
Возле дома №50 на Набережной Победы в Днепре обнаружили тело женщины. Покончила с собой или выпала по неосторожности - установит следствие

3 декабря около 2.30 возле дома №50 на Набережной Победы в Днепре обнаружили тело женщины.

Полицейским удалось выяснить, что умершая - пожилая женщина, которая проживала на 10 этаже. Ее личность удалось установить с помощью соседей. Люди также рассказали, что женщина жила одна и практически не контактировала с соседями, пишет Информатор.

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Пока неизвестно, пыталась женщина покончить с собой или упала по неосторожности. Все обстоятельства устанавливают полицейские и эксперты.

В Киеве на ул. Каштановой, 4 под окнами 18-этажного дома обнаружили тело женщины. Предварительно, она выпрыгнула из окна квартиры на 7 этаже. По неизвестным причинам она взяла свою собаку и выпрыгнула с балкона.

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Дата
03
декабря

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