Под Киевом жестоко избили мужчину. Подозревают нацгвардейца

Фото: kv.npu.gov.ua

В Ирпене Киевской области на пороге дома по улице Севериновская нашли избитого 46-летнего мужчину.

Его с многочисленными травмами головы, переломом челюсти доставили в больницу. Подозреваемого задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Злоумышленником оказался 42-летний житель Ирпеня. Установлено, что конфликт между жителями многоквартирного дома возник у входа в подъезд - не разминулись в дверях. Злоумышленник набросился на мужчину, избил его металлической палкой и совершил выстрелы из пистолета. Оружие нападавший затем спрятал", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный сосед убил отца 8 детей

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и кинологи. У квартиры, где проживает злоумышленник, в электрощитовой, полиция с помощью служебной собаки обнаружила вещественное доказательство - пистолет "Форд12Р". Как выяснилось, пистолет не его, а принадлежит избитому мужчине.

Следователи открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства.

Задержанный - офицер Национальной гвардии Украины, капитан 42-летний Руслан Томашов, говорится в сообщении на Facebook-странице сообщества "Киев Оперативный". Объяснить свой поступок мужчина отказался.

В Змиеве на Харьковщине мужчина ударил ножом в сердце соседа. После чего совершил самоубийство. Конфликт между мужчинами произошел в общежитии, где проживали