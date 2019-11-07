Под Киевом задержали злоумышленника-беглеца из России

Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области задержали злоумышленника из России, который сбежал из-под стражи по дороге в следственный изолятор.

Злоумышленника заметили в окрестностях Василькова местные. О подозрительном мужчине, который убегал от них, сообщили в полицию, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Бойцы спецподразделения тактико-оперативного реагирования и бойцы полка полиции специального назначения быстро догнали беглеца в поле и задержали. Задержанного доставили в изолятор временно содержания, где он будет ожидать решения суда об избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.

Иностранец теперь будет отвечать согласно законодательству Украины за побег из-под стражи. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Киевской области по дороге в изолятор временного содержания сбежал задержанный 51-летний россиянин. Он разыскивается правоохранительными органами своего государства за совершение ряда претуплений. Его задержали в аэропорту "Борисполь". Для дальнейшей экстрадиции на иностранца составили протокол о задержании и содержании в изоляторе.