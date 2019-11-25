Под Киевом задержали криминального авторитета и его сообщников

Фото: kv.npu.gov.ua

Во Киевом задержали трех мужчин, которые подозреваются в групповом избиении посетителя ночного заведения в Борисполе.

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полицейские установили, что к совершению преступления причастна группа лиц, которые имеют влияние на криминогенную ситуацию в районе и в целом на территории Киевской области. Задержали нападавших по месту жительства. Во время обысков в домах воров работники полиции обнаружили и изъяли различные ножи, металлическую биту, мачете", - сказано в сообщении.

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Самый старший из группы нападавших - ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Пользовался удостоверением представителя СМИ. Его близкий друг-собрат и "правая рука" - неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслав. Третий фигурант - 34 - летний житель Борисполя, который тоже влияет на криминогенную ситуацию.

Всем объявлено о подозрении. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области.

В Николаеве задержали банду во главе с криминальным авторитетом. Подозреваемые причастны к похищению мужчин, их избиениям и содержанием в заложниках, угону с территории автостоянки под охраной в Вознесенске грузовика DAF с полуприцепом, а также присвоение документов.