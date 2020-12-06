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воскресенье, 06 декабря 2020 04:25

Под Киевом задержали группу лиц за незаконное хранение оружия

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Под Киевом задержали группу лиц за незаконное хранение оружия
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Фото: Нацполиция

В Киевской области полицейские задержали группу лиц за незаконное хранение оружия. Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции.

Преступную деятельность мужчин разоблачили и задокументировали сотрудники Васильковского отдела полиции совместно с сотрудниками Фастовского горрайонного отдела ГУ СБУ в Киеве и Киевской области по процессуальным руководством местной прокуратуры, - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, правоохранители провели ряд санкционированных обысков на территории Фастовщины. По месту жительства фигурантов полицейские обнаружили боевые патроны, огнестрельное оружие, корпус гранаты и запал.

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Кроме этого, в доме одного из злоумышленников изъято порошкообразное вещество белого цвета - амфетамин, весом 36 грамм. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

В Харькове разоблачили организованную преступную группу, которую возглавлял оперуполномоченный одного из отделов управления Службы безопасности Украины в области. Милиционер с целью наживы организовал группу с четким распределением ролей соучастников, занимавшейся вымогательством с применением насилия.

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