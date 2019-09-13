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пятница, 13 сентября 2019 15:13

Под Киевом вторые сутки ищут 16-летнюю школьницу

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Под Киевом вторые сутки ищут 16-летнюю школьницу
На Киевщине разыскивают 16-летнюю Веронику Шульга из поселка Ставище. Фото - npu.gov.ua

На Киевщине разыскивают 16-летнюю Веронику Шульга из поселка Ставище.

Около 8 утра 12 сентября девушка пошла в школу и не вернулась. На уроках Вероника отсутствовала, на связь с родными не выходит, сообщили в полиции.

Приметы: на вид 16 лет, рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы каштановые, прямые, до плеч.

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Была одета: черные джинсы, серая футболка, белые кеды (может быть в другой одежде). С собой имеет фиолетовый рюкзак.

Кому известно местонахождение школьницы, просят сообщать по спецлинии "102".

Более суток в Днепре искали 16-летнюю Марию Королеву. Она не вернулась из школы. Известно, что накануне исчезновения школьница поссорилась с мамой через учебу, после чего не вернулась домой. У нее был выключен телефон.

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