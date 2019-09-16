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понедельник, 16 сентября 2019 18:32

Под Киевом водитель влетел в остановку
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В селе Гребенки под Киевом Hyundai Tucson на полном ходу влетел в остановку
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В селе Гребенки под Киевом Hyundai Tucson на полном ходу влетел в остановку
В селе Гребенки под Киевом Hyundai Tucson на полном ходу влетел в остановку
В селе Гребенки под Киевом Hyundai Tucson на полном ходу влетел в остановку
В селе Гребенки под Киевом Hyundai Tucson на полном ходу влетел в остановку

В селе Гребенки под Киевом Hyundai Tucson на полном ходу влетел в остановку.

К счастью на ней не было людей и водитель, пожилой мужчина, двигался один, сообщает dtp.kiev.ua.

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Предварительно, водителю стало плохо за рулем. С травами средней степени тяжести его доставили в больницу.

Автомобиль восстановлению не подлежит.

В Киеве на проспекте Победы возле станции метро Святошин автомобиль Daewoo Lanos влетел в остановку общественного транспорта, где в это время люди ждали транспорт. В результате ДТП пострадали 2 мужчин в возрасте примерно 40 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

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