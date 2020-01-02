Под Киевом в новогоднюю ночь пропала 14-летняя школьница

На Киевщине разыскивают 14-летнюю Юлию Танцюру из с. Белогородка Киево-Святошинского района.
Девушка 1 января около 12.00 ушла из дома по ул. Саенко и до сих пор не вернулась, сообщили в Киево-Святошинском отделе полиции.
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Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы светло-русого цвета, длинные, слегка вьются.
Одета: куртка серебристого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета на высокой подошве.
Кому известна любая информация о девушке, просят сообщать на "102".
В Киеве по дороге в аэропорт "Борисполь" исчезли 35-летний Денис Булгаков и его девушка Ксения Шокарева, 23 года. Оба граждане Казахстана, должны были лететь домой.
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