Под Киевом в новогоднюю ночь пропала 14-летняя школьница

На Киевщине разыскивают 14-летнюю Юлию Танцюру, которая исчезла в новогоднюю ночь. Фото - npu.gov.ua

На Киевщине разыскивают 14-летнюю Юлию Танцюру из с. Белогородка Киево-Святошинского района.

Девушка 1 января около 12.00 ушла из дома по ул. Саенко и до сих пор не вернулась, сообщили в Киево-Святошинском отделе полиции.

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Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы светло-русого цвета, длинные, слегка вьются.

Одета: куртка серебристого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета на высокой подошве.

Кому известна любая информация о девушке, просят сообщать на "102".

В Киеве по дороге в аэропорт "Борисполь" исчезли 35-летний Денис Булгаков и его девушка Ксения Шокарева, 23 года. Оба граждане Казахстана, должны были лететь домой.