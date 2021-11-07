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воскресенье, 07 ноября 2021 17:15

Под Киевом такси упало в глубокий кювет

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Под Киевом такси упало в глубокий кювет
Автомобиль такси впал в глубокий кювет. Фото: Киев Оперативный

Под Киевом в Вышгороде автомобиль такси впал в глубокий кювет.

Таксист на арендованной машине разогнался, нарушил ПДД и взлетел в кювет во время движения. Об этом сообщает "Киев оперативный".

ДТП произошло на пересечении улиц Шолуденко и Ватутина в городе Вышгород. Автомобиль Skoda Fabia двигался по улице Шолуденко в направлении ул. Набережная. 27-летний водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, не придержался безопасной скорости и впал в кювет.

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Водитель был госпитализирован в больницу.

Семья с пятью детьми разбилась на автомобиле ВАЗ под Николаевом. Ехали на поминки из Мариуполя в Одессу. Удар был внезапным. Пришелся на сторону водителя. Он и две дочери погибли сразу.

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Дата
07
ноября

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