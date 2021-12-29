Под Киевом "скорая" свалила на себя электроопору

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"Скорая" врезалась в электроопору на Софиевской Борщаговке под Киевом. От удара столб упал на автомобиль.

Пострадали водитель и сидевший на переднем сиденье медик, сообщили 29 декабря в патрульной полиции области.

"В связи с ДТП на улице Пушкина, у дома 20, движение транспортных средств перекрыто в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

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ДТП произошло, когда "скорая" ехало по вызову из Киева.

"Заезжая в частный сектор, водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину. Травмы получил водитель и сидевший впереди медик. Однако руководство скорой медицинской помощи заверило, что, предварительно, травмы не серьезные", - рассказали в полиции, передает "Киев оперативный".

На месте происшествия работали спасатели, чтобы разблокировать проезжую часть.

На Варшавской трассе возле Бучи произошло ДТП с участием авто скорой медицинской помощи. Столкнулись Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. Три человека получили травмы и были госпитализированы.