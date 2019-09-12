Под Киевом сгорели 3 дома, 5 легковушек, гаражи и трактор

Фото: Николай Чечеткин / Facebook

Под Киевом, в селе Любимовка сгорели три жилых дома, пять легковушек, а также три гаража и трактор.

Огонь перебросился с горящей сухой травы, которую поджег местный житель. Предостережения и запреты мужчина проигнорировал, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Огонь быстро перекинулся с его участка на соседние.

"Вместе с мусором люди едва не сожгли населенный пункт. На фото - последствия такой вопиющей халатности, безответственности и безнаказанности. Слава Богу - жертв и пострадавших нет", - написал руководитель ГСЧС Николай Чечеткин на своей странице в Facebook.

"Этика государственного служащего не позволяет мне высказать свои мысли словами, которые лучше описали бы то, как в пожароопасный период люди догадались хазяйничать с помощью выжигания мусора", - добавил он.

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