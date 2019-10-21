Под Киевом расстреляли мужчину

В селе Княжичи под Киевом двое неизвестных расстреляли мужчину. Пострадавшего госпитализировали.
Предварительно, у него ранения туловища и руки.
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В Киеве введен план "Сирена" по розыску и задержанию подозреваемых, сообщают Стражи.Эспрессо.
Неизвестные скрылись на автомобиле Opel или Volkswagen, информация уточняется.
На улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева возле офиса расстреляли 33-летнего мужчину. С места происшествия киллеры скрылись на авто.
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