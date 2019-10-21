Под Киевом расстреляли мужчину

В селе Княжичи двое неизвестных расстреляли мужчину. Фото - вести

В селе Княжичи под Киевом двое неизвестных расстреляли мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Предварительно, у него ранения туловища и руки.

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В Киеве введен план "Сирена" по розыску и задержанию подозреваемых, сообщают Стражи.Эспрессо.

Неизвестные скрылись на автомобиле Opel или Volkswagen, информация уточняется.

На улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева возле офиса расстреляли 33-летнего мужчину. С места происшествия киллеры скрылись на авто.