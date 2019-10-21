Под Киевом расстреляли мужчину

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 36072
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 954
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1746
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2970
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2259
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2916
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3132
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4824
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
3
7
4
5
4
На Полтавщине произошел авиакататрофа, нашли останки пилота
На Полтавщине произошел авиакататрофа, нашли останки пилота
В урне возле магазина нашли человеческий череп
В урне возле магазина нашли человеческий череп
Ожоги плеч и колен: у детского сада ребенка ударило током
Ожоги плеч и колен: у детского сада ребенка ударило током
На территории университета повесился парень
На территории университета повесился парень
На Дунае задержали катер с иностранцами
На Дунае задержали катер с иностранцами
Видео
Все видео
Не доглядела: в ТРЦ ребенок упал со второго этажа
Не доглядела: в ТРЦ ребенок упал со второго этажа
Внедорожник сбил 11 человек на тротуаре
Внедорожник сбил 11 человек на тротуаре
Расстрел бизнесмена в авто: появилось видео задержания подозреваемого
Расстрел бизнесмена в авто: появилось видео задержания подозреваемого
Водителя Mercedes расстреляли посреди улицы
Водителя Mercedes расстреляли посреди улицы
Подростки снимали на телефон издевательства над двумя школьницами
Подростки снимали на телефон издевательства над двумя школьницами
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4671
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7272
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1728
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
Просмотров: 99
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
понедельник, 21 октября 2019 18:09

Под Киевом расстреляли мужчину

  Комментировать
Под Киевом расстреляли мужчину
В селе Княжичи двое неизвестных расстреляли мужчину. Фото - вести

В селе Княжичи под Киевом двое неизвестных расстреляли мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Предварительно, у него ранения туловища и руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстрел бизнесмена в авто: появилось видео задержания подозреваемого

В Киеве введен план "Сирена" по розыску и задержанию подозреваемых, сообщают Стражи.Эспрессо.

Неизвестные скрылись на автомобиле Opel или Volkswagen, информация уточняется.

На улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева возле офиса расстреляли 33-летнего мужчину. С места происшествия киллеры скрылись на авто.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под Киевом расстреляли мужчину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

В Сибирь перевезли более 25 тыс. украинских семей

Древнейшая украинская книга предназначалась для чтения на выходных

"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов

Студент застрелил российского дипломата

Изобретатель провел 6тысяч экспериментов

Самое читаемое
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 50616
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 46927
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 30757
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
14
 Просмотров: 25479
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 23409
Происшествия
23-летняя убийца тети и дяди получил пожизненное
23-летняя убийца тети и дяди получил пожизненное Просмотров: 297
В авиакатастрофе на Полтавщине разбился экс-министр Кутовой
В авиакатастрофе на Полтавщине разбился экс-министр Кутовой Просмотров: 477
Школьного педофила уже арестовали
Школьного педофила уже арестовали Просмотров: 189
На Полтавщине произошел авиакататрофа, нашли останки пилота
На Полтавщине произошел авиакататрофа, нашли останки пилота
3
 Просмотров: 657
В урне возле магазина нашли человеческий череп
В урне возле магазина нашли человеческий череп
7
 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
8
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
7
Появилось видео с Луценко в Лондоне
6
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
3
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
2
"Дно имеет дно" – сеть возмутило пение "Квартала" и хора Веревки
Голосов: 49
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua