Под Киевом пьяный прокурор посреди улицы устроил стрельбу

В селе Слобода на Киевщине пьяный сотрудник прокуратуры устроил стрельбу возле кафе. Фото - zbroya.info

В селе Слобода Киевской области сотрудник прокуратуры устроил стрельбу.

Происшествие произошло в воскресенье, 11 августа, рядом с местным кафе, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали вероятную причину стрельбы под Киевом

Прокурор стрелял из охотничьего ружья в направлении поля. Никто не пострадал.

На вызов местных жителей прибыли полицейские. По предварительной информации, драгер показал наличие в крови прокурора алкоголя.

В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем. Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк.