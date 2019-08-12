Под Киевом пьяный прокурор посреди улицы устроил стрельбу

В селе Слобода Киевской области сотрудник прокуратуры устроил стрельбу.
Происшествие произошло в воскресенье, 11 августа, рядом с местным кафе, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
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Прокурор стрелял из охотничьего ружья в направлении поля. Никто не пострадал.
На вызов местных жителей прибыли полицейские. По предварительной информации, драгер показал наличие в крови прокурора алкоголя.
В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем. Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк.
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