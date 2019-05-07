Под Киевом пьяный депутат устроил смертельное ДТП

Под Киевом депутат Яготинского горсовета на автомобиле Chevrolet Niva устроил смертельную аварию. Фото - kv.npu.gov.ua

Под Киевом депутат Яготинского горсовета на автомобиле Chevrolet Niva столкнулся с мотоциклом Jawa. Погибли отец и сын, которые ехали на мотоцикле.

Авария произошла 6 мая около 18:00 на участке дороги между Яготином и селом Сотниковка, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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"В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла, жители села Сотниковка, от полученных травм погибли на месте. Тела 32 и 57-летнего мужчин направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. За рулем автомобиля Chevrolet находился 32-летний житель Яготина, депутат горсовета. На момент ДТП алкоголь в крови водителя-правонарушителя составил 2,0 промилле", - рассказали в полиции.

Депутата задержали, его имя не разглашается. Следователи открыли уголовное производство.

В Марганце Днепропетровской области в одном из кафе местный житель устроил стрельбу. По данным местных СМИ, стрелял депутат Марганецкого горсовета, председатель Марганецкого организации партии "Батькивщина" Александр Бондаренко.