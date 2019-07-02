Под Киевом произошла смертельная авария

Фото: Facebook

Смертельная авария произошла под Киевом.

"Серьезное ДТП произошло на узкой дороге Малютянка-Глеваха со смертельным исходом. По словам свидетелей, водитель легкового автомобиля ехал по встречной полосе, влетел в грузовик, который опрокинулся в кювет", - сообщает "Киев оперативный" в Facebook. Публикуют фото с места аварии.

В соцсети пишут, что авария произошла на опасном повороте.

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"Там ширина дороги максимум 5 метров. Чтобы нормально разминуться с грузовым автомобилем, кому-то нужно съезжать двумя колесами на обочину. Сэкономили на асфальте, в результате трагедия", - пишут в сети.

2 июля около 12:30 на трассе Николаев - Благовещенское вблизи села Благодатное Арбузинского района столкнулись грузовой и маршрутный микроавтобусы.