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вторник, 02 июля 2019 18:26

Под Киевом произошла смертельная авария
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На опасном повороте произошла авария
Фото: Facebook
На опасном повороте произошла авария
На опасном повороте произошла авария
На опасном повороте произошла авария
На опасном повороте произошла авария

Смертельная авария произошла под Киевом.

"Серьезное ДТП произошло на узкой дороге Малютянка-Глеваха со смертельным исходом. По словам свидетелей, водитель легкового автомобиля ехал по встречной полосе, влетел в грузовик, который опрокинулся в кювет", - сообщает "Киев оперативный" в Facebook. Публикуют фото с места аварии.

В соцсети пишут, что авария произошла на опасном повороте.

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"Там ширина дороги максимум 5 метров. Чтобы нормально разминуться с грузовым автомобилем, кому-то нужно съезжать двумя колесами на обочину. Сэкономили на асфальте, в результате трагедия", - пишут в сети.

2 июля около 12:30 на трассе Николаев - Благовещенское вблизи села Благодатное Арбузинского района столкнулись грузовой и маршрутный микроавтобусы.

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