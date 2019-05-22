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среда, 22 мая 2019 22:55

Под Киевом произошла кровавая авария
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Возле Киева произошла авария
Фото: dtp.kiev.ua
Возле Киева произошла авария
Возле Киева произошла авария
Возле Киева произошла авария
Возле Киева произошла авария

22 мая в Борисполе Киевской области произошло ДТП с пожаром.

Тяжело пострадал один из водителей, сообщает dtp.kiev.ua.

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"Серьезная ДТП с пострадавшими в Киевской области, Борисполь. Предварительно, на Окружной, водитель одного из автомобилей на перекрестке сильно уехал, водитель второй легковушки не успел среагировать. Итог: одна машина в кювете, вторую тушили бойцы ГСЧС, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии" , - говорится в сообщении.

На трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого грузовой автомобиль сгорел дотла.

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