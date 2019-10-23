Под Киевом похитили 3-месячного мальчика

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23 октября около 11.30 в поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери.

Исчезла в неизвестном направлении на Daewoo Lanos серебристого цвета, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Одинокая мать накануне познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи. Не видя опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и убежала", - рассказали в полиции.

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Похитительница лет 25 на вид, с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы. Сейчас ее разыскивает полиция, в регионе введен план-перехват.

Малыш одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязаную шапку.

Если кому-то известна информация о возможном местонахождении разыскиваемой, просят немедленно сообщать на спецлинию "102".

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