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среда, 23 октября 2019 13:57

Под Киевом похитили 3-месячного мальчика
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В поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери
Фото: facebook.com/KyivOperativ
В поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери
В поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери

23 октября около 11.30 в поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери.

Исчезла в неизвестном направлении на Daewoo Lanos серебристого цвета, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Одинокая мать накануне познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи. Не видя опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и убежала", - рассказали в полиции.

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Похитительница лет 25 на вид, с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы. Сейчас ее разыскивает полиция, в регионе введен план-перехват.

Малыш одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязаную шапку.

Если кому-то известна информация о возможном местонахождении разыскиваемой, просят немедленно сообщать на спецлинию "102".

С киевского детсада №606 похитили 1,5-месячную Викторию Пинчук. Младенца забрали с детской коляски, которая стояла на первом этаже сада - под лестницей.

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