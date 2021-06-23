Под Киевом погиб мужчина с двумя дочерьми

В течение трех выходных дней 19-21 июня на водных объектах Украины погибли 40 человек. Из них - шестеро детей. Фото: t.me/dsns_telegram

В Киевском водохранилище третьи сутки ищут тело 36-летнего мужчины.

Он утонул вместе с дочерьми 4 и 10 лет во время отдыха вблизи села Лебедевка. Одну девочку о ытащили свидетели, но она умерла по дороге в больницу, тело второй девочки нашли через двое суток, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"22 июня около 20.30 вблизи села Козаровичи Вышгородского района местные жители достали из воды тело 10-летнего ребенка. К поисковым работам привлекалось четыре водолаза", - рассказали спасатели.

По состоянию на утро 23 июня неизвестна судьба отца погибших детей, поисковые работы продолжаются.

Трагедия произошла 20 июня. Спасатели получили вызов о том, что в районе Лебедевки Вышгородского района в обводном канале Киевского водохранилища утонул 36-летний отец и двое детей. Младшего ребенка подняли из воды свидетели происшествия и передали медикам скорой помощи. Но по дороге в больницу девочка скончалась.