Под Киевом нашли обнаженный труп с катетером в груди

В лесу между Киевом и селом Погребы нашли тело мужчины с катетером в груди. Фото - ТСН

В лесу между Киевом и селом Погребы обнаружили тело мужчины с катетером в груди. Погибший был полностью голым.

Его тело обнаружил местный житель, который прогуливался на природе, пишет "Информатор".

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Установить личность мужчины не удалось, так как при нем не было никаких личных вещей. Их не нашли и во время обыска ближайшей территории.

На берегу Фрунзенского канала в Днепре обнаружили труп мужчины. Лежал неподалеку от дома №15 на улице Шолохова. Был с обнаженным торсом, ноги были в воде.