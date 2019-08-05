Под Киевом нашли обнаженный труп с катетером в груди

В лесу между Киевом и селом Погребы обнаружили тело мужчины с катетером в груди. Погибший был полностью голым.
Его тело обнаружил местный житель, который прогуливался на природе, пишет "Информатор".
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Установить личность мужчины не удалось, так как при нем не было никаких личных вещей. Их не нашли и во время обыска ближайшей территории.
На берегу Фрунзенского канала в Днепре обнаружили труп мужчины. Лежал неподалеку от дома №15 на улице Шолохова. Был с обнаженным торсом, ноги были в воде.
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