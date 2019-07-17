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среда, 17 июля 2019 20:03

Под Киевом на остановке грабитель прострелил женщине голову

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Под Киевом на остановке грабитель прострелил женщине голову
В Броварах Киевской области 36-летний мужчина выстрелил женщине в голову и ограбил. Фото - wikipedia.org

В Броварах Киевской области 36-летний мужчина выстрелил женщине в голову и ограбил.

Напал на пенсионерку на остановке, когда та ждала транспорт. В сумке женщина имела 3 тыс. грн. Подозреваемый - ранее судимый, 36-летний уроженец Донецкой области сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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"Обвиняемый подошел сзади к женщине. При себе имел травматический пистолет марки "Форт 17-Р", калибра 9 мм. Из него выстрелил женщине в голову. От ранения потерпевшая упала на тротуар. А мужчина выхватил сумку и убежал", - сказано в сообщении.

Женщина получила проникающее ранение головы, но выжила. Стрелка задержали. Приговор суда он будет ожидать под стражей.

В Одессе грабители ранили в живот из пистолета мужчину и прострелили рукав патрульному. Нападавших было трое. Патрульные смогли их задержать.

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