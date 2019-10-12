Под Киевом мужчина с сообщником похитил бывшую

В Броварах под Киевом мужчина похитил бывшую сожительницу и повез в поле, чтобы "поговорить".

Мужчина вместе с другом на автомобиле преградил дорогу такси, в котором ехала бывшая возлюбленная. Схватил ее за одежду и силой затащил в собственное авто. Похищение происходило на глазах напуганной подруги потерпевшей, которая пыталась помешать. Она и сообщила правоохранителям, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua Под Киевом мужчина похитил бывшую сожительницу и повез в поле, чтобы «поговорить»

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"В городе ввели полицейскую операцию по перехвату. Через некоторое время, в нескольких километрах легковушку остановили, а похитителей задержали", - сказано в сообщении.

В ближайшее время суд определит мужчинам меру пресечения. За похищение женщины обоим грозит до 3 лет тюрьмы.

Автор: kv.npu.gov.ua Через несколько километров полицейские остановили легковой автомобиль, а похитителей задержали

Также в отношении водителя полицейские составили админпротокол за вождение в нетрезвом состоянии.

На Кировоградщине мужчина похитил бывшую жену и их общего 3-летнего сына. Отвез их в Киев. Женщину связал в хостеле, а сам с сыном исчез.