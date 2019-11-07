Под Киевом из-под стражи сбежал вор-россиянин: приметы и фото преступника

В Киевской области по дороге в изолятор временного содержания сбежал задержанный 51-летний россиянин.

Он разыскивается правоохранительными органами своего государства за совершение ряда преступлений, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Его задержали в аэропорту "Борисполь". Для дальнейшей экстрадиции в отношении иностранца составили протокол о задержании и содержания в изоляторе. Однако во время доставки иностранца-злоумышленника в ИВС он совершил побег", - сказано в сообщении.

Автор: kv.npu.gov.ua На Киевщине дорогой в изолятор временного содержания сбежал задержанный 51-летний россиянин

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Был одет: спортивный костюм черного цвета, коричневая куртка.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

Всех, кто владеет информацией о разыскиваемом беглеце или знает о его местонахождении, просят позвонить на спецлинию 102.

По факту побега задержанного из-под стражи руководством полиции Киевской области назначено служебное расследование.

Из Бердичевского исправительного центра в Житомирской области сбежал осужденный - 39-летний Сергей Солоха. Он киевлянин, неоднократно судимый. И сейчас может скрываться в селе Пятигоры под Киевом.