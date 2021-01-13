Под Киевом исчезли сожители с чужим 5-летним ребенком

Черниговские полицейские разыскивают 5-летнюю Алину из Нежина, которая исчезла 9 января.

Девочка с родной тетей Тамарой Маркович и ее сожителем Сергеем Савченко поехали на прогулку в Киев и не вернулись. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: cn.npu.gov.ua Черниговские полицейские разыскивают 5-летнюю Алину из Нежина

"11 января в полицию обратилась мать ребенка. Рассказала, что 2 дня назад ее родная сестра со своим знакомым с ее разрешения взяли Алину в Киев. Якобы под предлогом прогулки, после чего связь с ними оборвалась. Заявительница сообщила, что телефоны сестры и ее сожителя выключены. Где могут находиться все трое, а главное ребенок, она не знает", - говорится в сообщении.

Полицейским выяснили, что 10 января, около 10:00 их видели в поселке Березань Киевской области, откуда родом мужчина. Погостив у его брата, они ушли в неизвестном направлении.

Автор: cn.npu.gov.ua Девочка исчезла с родной тетей Тамарой Маркович и ее сожителем Сергеем Савченко в Березани под Киевом

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У полиции есть видеозапись с одной из видеокамер с Березани, на которой видно девочку, по описанию похожую на пропавшую Алину. Ребенок проходит по улице вместе с женщиной и мужчиной, похожими на сестру заявительницы и ее сожителя. Девочка довольно легко одета: шуба белого цвета, разноцветные лосины и сапожки розового цвета, без головного убора.

Всех, кто знает любую информацию о местонахождении Алины или ее тети с сожителем, - просят сообщить по номерам 102 или 0(98) 733 59 99.

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