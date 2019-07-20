Под Киевом исчезла 12-летняя девочка

Под Киевом разыскивают 12-летнюю Анастасию Серик. Фото: Facebook

Под Киевом в селе Белогородка исчезла 12-летняя Анастасия Серик.

Девочка 19 июля около 12:00 вышла из дома, и не вернулась до сих пор. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Анастасии на вид около 14 лет, рост 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темно-русые, длиной до плеч. Имеет особые приметы - на предплечьях обеих рук от запястья до локтя шрамы от порезов. Девочка была одета в черные брюки, черные кроссовки и светло-розовую кофту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 20 детей ежесуточно исчезает в Украине: полицейские написали петицию

Любую информацию о местонахождении девочки просят сообщать полиции по номеру 102.

Анастасия может находиться вместе с мальчиком, которого также разыскивают. Савича Владислава последний раз видели 18 июля со сверстниками на остановке общественного транспорта.

На Ровенщине полицейские нашли остатки 41-летнего мужчины, пропавшего еще в августе 2015 года. Его убил 53-летний товарищ, у которого мужчина гостил.