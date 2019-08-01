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четверг, 01 августа 2019 09:14

Под Киевом горела АЗС: фото и видео масштабного пожара
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В селе Тарасовка Киевской области произошел пожар на заправочной станции. Есть пострадавший
Фото: dtp.kiev.ua
В селе Тарасовка Киевской области произошел пожар на заправочной станции. Есть пострадавший
В селе Тарасовка Киевской области произошел пожар на заправочной станции. Есть пострадавший
В селе Тарасовка Киевской области произошел пожар на заправочной станции. Есть пострадавший
В селе Тарасовка Киевской области произошел пожар на заправочной станции. Есть пострадавший

В ночь на 1 августа в селе Тарасовка Киевской области произошел пожар на заправочной станции.

Пострадал один из сотрудников, сообщает dtp.kiev.ua.

"Под Киевом снова горят модульные заправки. Сегодня ночью вспыхнул пожар на модульной заправке под Киевом в с. Тарасовка, горели резервуары с газом и дизельным топливом. Благодаря скоординированным действиям спасателей Киево-Святошинского района пожар был ликвидирован и спасен от полного уничтожения легковой автомобиль", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что работника заправки в тяжелом состоянии забрала "скорая".

В Белогородке Киевской области произошел пожар на автозаправочной станции. Загорелась бочка для хранения дизельного топлива. Топливо начало вытекать на улицу и проезжую часть.

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01
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