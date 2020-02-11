Под Киевом фура столкнула с трассы легковушку: показали фото смертельного столкновения

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

11 февраля около 8:00 возле Таращи Киевской области грузовик DAF влетел в ВАЗ. Один человек погиб, еще один - покалечился.

Авария произошла на 122 км дороги Киев - Звенигородка, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

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"На месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП выясняют следователи", - сказано в сообщении.

На фотографиях с места аварии видно, что после столкновения легковушка вылетела с трассы на обочину и перевернулась. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Часть машины фактически превратилась в металлолом.

На трассе Ковель-Жовква в селе Литовеж Иваничивского района на Волыни произошла смертельная авария. На перекрестке столкнулись грузовик и легковушка ВАЗ2109. Трое мужчин, которые были в "девятке", погибли.